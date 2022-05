الرمال مواد استراتيجية... تقرير أممي يسلط الضوء

Advertisement

كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة (United Nations Environmental Program (UNEP)) في 26 أبريل/نيسان الماضي أن استغلال مادة الرمال زاد 3 أضعاف خلال الـ20 سنة المنصرمة، وأن وضع حد لهذا الإفراط في استهلاك هذه المادة بات اليوم ضروريا.وتستهلك دول العالم كل سنة ما حجمه 50 مليار طن من الرمال بمقدار 18 كيلوغراما لكل فرد، وهي الكمية التي تمكن من بناء سور حول كوكب الأرض ارتفاعه 25 مترا وعرضه 27 مترا. وبهذا الحجم الهائل أصبحت الرمال المورد الثاني الأكثر استهلاكا على كوكبنا من طرف البشر بعد الماء، وعليه فإن على دول العالم -كما أضاف التقرير- إعادة النظر في طرق استخراجها واستغلالها.وهذا التقرير هو الثاني من نوعه الصادر عن الهيئة الأممية بعد التقرير الأول الذي صدر عام 2019، وقد حمل التقرير الجديد لهذا العام 2022 عنوان "الرمال والاستدامة: 10 توصيات إستراتيجية لتفادي الأزمة" (Sand and Sustainability: 10 strategic recommendations to avert a crisis).استغلال مدمر للبيئةوحسب التقرير فإن دول العالم باتت تستغل الرمال بطرق تتسبب في تدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي بها، فاستغلال هذا المورد في المناطق الساحلية والوديان يؤدي إلى تآكل السواحل وإضعاف درجة الحماية من العواصف البحرية.وإضافة إلى كل ذلك، فإن الاستغلال المفرط للرمال يؤثر سلبا على السكان المحليين الذين يعيشون من الموائل البحرية، لأن طريقة الاستغلال تتسبب أيضا في فقدان التنوع البيولوجي وتراجع موارد البحر وغيرها من السلبيات التي لها وقع كبير حتى على قطاع السياحة.وقال المنسق والمشرف على التقرير، باسكال بيدوزي في البيان الصحفي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة "نحن بأمسّ الحاجة اليوم إلى إعادة النظر ومراجعة كل الطرق التي نستخدمها اليوم في البناء.. الرمال ليست موردا غير منته، وبهذه الوتيرة السريعة في استغلالها فنحن سنتسبب في القضاء على بيئتنا".ومن المعروف أن الرمال يتم استخدامها في بناء المنشآت والطرقات وفي صناعة الزجاج والألواح الشمسية وغيرها من الاستخدامات، وبما أن عدد السكان في تزايد مستمر فإن استغلال هذه المادة سيزيد من دون شك ولا يمكن وقف ذلك إلا بتفكير مستدام، كما يقول الخبراء.رمال الشاطئوقال عبد القادر عبد الرحمن وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير وخبير في معهد الدراسات الأمنية (Institute for Security Studies/ ISS) بمكتب دكار بالسنغال، في تصريح عبر الهاتف للجزيرة نت "هناك استغلال غير شرعي للرمال في المغرب وفي إندونيسيا بصورة كبيرة أثرت سلبا على البيئة في هذين البلدين، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية فإن النتائج ستكون وخيمة".وأوضح أنه "في إندونيسيا على سبيل المثال تسبب الاستغلال غير القانوني للرمال في اختفاء حوالي 24 جزيرة صغيرة في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2014 فقط، وهذا واقع خطير ومؤسف جدا يجب تغييره".وأضاف محدثنا يقول "المغرب يقوم بتصدير الرمال إلى دول مثل إسبانيا والإمارات التي شيدت جزيرة النخلة مثلا من رمال كلها مستوردة، وهو يستخرجها ليس فقط من شواطئه بل أيضا من الصحراء الغربية حيث يقدر حجم الرمال الصحراوية التي تم تصديرها إلى جزر الكناري مثلا بحوالي 750 ألف طن في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017".10 حلول لتفادي أزمة محتملةالتقرير حمل في طياته إستراتيجيات لاحتواء الوضع تتشكل من 10 توصيات هي بمثابة حلول مستدامة للأزمة. ومن أهم هذه التوصيات ضرورة اعتبار الرمال موردا إستراتيجيا، وعليه يجب على دول العالم إعداد تشريعات مناسبة مع استغلاله المستدام ومراجعة أسعاره نحو الزيادة ومنع استخراجه من الشواطئ.ويوصي التقرير بتطوير الاقتصاد الدائري في الرمال المستعملة، بحيث يمكن للدول إعادة رسكلة (تدوير) مثلا حجارة البنايات التي تتعرض للهدم حيث جرت العادة أن يتم دفنها والتخلص منها في مناطق الردم التقني، وهذه التقنية أصبحت لا تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.كما يوصي التقرير دول العالم بإعداد خرائط دقيقة لمناطق وجود الرمل حتى تتمكن من مراقبتها من أجل منع سرقتها أو استغلالها المفرط وبالتالي ضمان تسييرها المستدام.وعلى مستوى المجتمع المدني فإن العمل على رفع مستوى الوعي بين السكان بأهمية هذه المادة الحيوية من شأنه أن يسهم في الحد من الاستغلال المفرط لها أو غير الشرعي.رمال الشاطئواقترح عبد القادر عبد الرحمن حلولا مستدامة للتخفيف من الاستغلال المفرط للرمال مثلما هو الحال في اليابان التي أقرت تشريعا عام 1990 يمنع استغلال الرمال ويشجع على إعادة تدوير البنايات المهدمة والنفايات التي تفرزها المحاجر.وفي مدينة فلوريدا الأميركية يتم استغلال القارورات الزجاجية المستعملة وتحويلها إلى رمال، أما في الجزائر فهناك شركات تعمل في بناء الجسور وتشييد الطرقات، تستغل إطارات السيارات المستعملة وتقوم بتدويرها مع الخرسانة للتقليل من استخدام الرمال.