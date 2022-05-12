Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

المريخ يبوح بـ"أسرار جديدة".. عمرها 700 مليون عام

Lebanon 24
12-05-2022 | 14:20
A-
A+
Doc-P-951625-637879877324371616.jpg
Doc-P-951625-637879877324371616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال علماء صينيون إن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على المريخ في منخفض ضخم يعتقد أنه كان موقعا لمحيط قديم تشير إلى أن المياه كانت موجودة على سطح الكوكب لمدة أطول مما كان يعتقد سابقا.


وذكر العلماء في ورقة بحثية نشرت، الأربعاء، في دورية "ساينس أدفانسيز" أن وفقا لتحليل بيانات أرسلتها المركبة الفضائية الجوالة تشورونغ، فقد تم رصد مؤشرات على وجود مياه في عينات معدنية تعود إلى 700 مليون عام مضت فقط.
Advertisement

ويعتقد أن المريخ كان يحتوي على مياه قبل 3 مليارات عام مضت عندما انتهى العصر الجيولوجي الثاني له والمعروف باسم الحقبة الهسبيرية، وفي الحقبة الأمازونية الحالية لا يوجد مياه على سطح المريخ.
 
وأضاف العلماء الصينيون أن التربة التي تحتوي على المعادن والموجودة في العينات التي جمعتها تشورونغ عليها قشرة صلبة ربما تكونت من مياه جوفية متصاعدة أو ذوبان جليد تبخر منذ ذلك الحين.

وتحركت المركبة الفضائية الجوالة تشورونغ لمسافة نحو كيلومترين من موقع هبوطها وتجمع البيانات منذ وصولها للمريخ في أيار من العام الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-05-12
14:31 | 2022-05-12
14:00 | 2022-05-12
12:00 | 2022-05-12
10:00 | 2022-05-12
08:00 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website