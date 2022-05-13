قابلة للطي مرتين.. إليكم الميزة الجديدة في شاشات سامسونغ

طورت شركتا سامسونغ وإل جي الجيل التالي من الشاشات القابلة للطي لمرة واحدة، فأصبحت قابلة للطي مرتين، سواء للداخل أو الخارج.وأعلنت سامسونغ في مؤتمر لها، عن الشاشة القابلة للتمدد بقياس 12.4 إنشًا بلوحة توسع الشاشة أفقيًا من كلا الطرفين، كما عرضت شاشةFlex G القابلة للطي إلى الداخل مرتين، وأيضًا شاشة Flex S القابلة للطي داخليًا وخارجيًا مثل الخريطة الورقية، بحسب ما نشره موقع العربية.وأثار المنتج الذي عرضته الشركة جدلًا عند الإعلان عنه، إذ كان أول منتج كشفت عن تفاصيله، شاشة هاتف بقياس 6.7 إنشات ثم تتوسع لأعلى، ويعد ذلك عكس الشاشات القابلة للتمدد في الأجهزة المحمولة الحالية التي تتوسع أفقيًا، وأفادت الشركة أن تلك الميزة مفيدة لعمل المستندات ومنشورات مواقع التواصل.

أما عن شركة إل جي، فقد أوضح التقرير أنها اتجهت لشكل جديد تمامًا من حيث الشاشة هذا العام، إذ قدمت الشركة شاشة OLED 8 إنشات قابلة للطي، بزاوية تصل إلى 360 درجة ودقة 2480×2200 بكسل، فضلًا عن تمكن الشخص الذي يتحكم فيها من طيها في الاتجاهين الخارجي أو الداخلي.وأوضحت الشركة، أن هذا التصميم يسمح بوجود شاشة قابلة للطي أكثر من 200 ألف مرة، دون أن تتأثر جودة أدائها، بفضل هيكل الوحدة الثابت.كما أوضحت “إل جي”، أنها تستخدم هيكلًا خاصًا قابل للطي لتقليل “التجعيد” الذي قد يظهر على الشاشة، الأمر الذي يجعلها مريحة أكثر، مشيرة في التقرير الذي نقلته العربية أنها قدمت حلول للجيل الجديد من OLED مع شاشة تلفاز OLED.EX بقياس 97 إنشًا، وهي لأول مرة للجمهور، وتعد الأكبر من نوعها.