صورة من المريخ تثير جدلًا حول علاقتها بحضارات سكان الأرض

أثارت صورة التقطتها مركبة فضائية قبل سنوات ونشرتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مؤخرا، حالة من الجدل، بعدما زعم البعض أنها تشبه بعض آثار مصر والخليج.
وتم تداول الصورة على نطاق واسع، بحسب وسائل إعلام، حيث تشبه مداخل المقابر الفرعونية في مصر وبعض آثار مدائن صالح في السعودية والأردن.
ورغم أن التقارير المنشورة عن الصورة تقول إن ما ظهر بها ليس بابا كما يعتقد البعض بأنه مرتبط بحضارات على الأرض، وإنما شكل ضخري تكون نتيجة تعرضه لضغوط أو زلزال.
يذكر أنه تم التقاط العديد من الصورة المثيرة للجدل من على كوكب المريخ خلال السنوات الماضية، لكنها لا تتخطى كونها أشكال لتكوينات صخرية تشبه بعض ما نراه على سطح الأرض.