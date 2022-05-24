"Qualcomm" تُعلن عن أقوى معالج طورته للهواتف والأجهزة الذكية

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أعلنت شركة Qualcomm عن معالجها الجديد من فئة Snapdragon الذي صنفه العديد من الخبراء على أنه أفضل معالج طرح للهواتف الذكية حتى الآن.وتبعا لـ Qualcomm فإن المعالج الجديد Snapdragon 8 Plus Gen 1 يحوي أنوية يصل ترددها إلى 3.2 غيغاهيرتز، وبشكل عام فإن هذا المعالج يتمتع بأداء أفضل بنسبة 10% تقريبا من معالجات Snapdragon 8 Gen 1، ويؤمن للأجهزة المحمولة أيضا معالجة أفضل للرسوميات.وبالرغم من الأداء الممتاز لهذا المعالج إلا أن Qualcomm صممته بطريقة خاصة لترشيد استهلاك الطاقة، فتبعا للخبراء فإنه سيساهم بتوفير الطاقة بنسبة 15% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 السابق، ما سيمنح الهواتف نحو 50 دقيقة إضافية من العمل بشحنة البطارية الواحدة.كما أشار الخبراء إلى أن المعالج الجديد صمم ليحافظ على استمرارية عمل أنويته بالتردد الأقصى ودون انقطاعات أثناء استخدام الهاتف، الأمر الذي سينعكس إيجابا على سرعة تحميل البيانات وخصوصا عند التعامل مع شبكات 5G الحديثة، كما سيحسن هذا الأمر من قدرة الهواتف من التعامل مع ألعاب الفيديو الجديدة.وأشار موقع AnandTech إلى أن المعالج حصل على قدرات مميزة لترشيد استهلاك الطاقة بفضل معيارة 4 نانومتر التي بني عليها، وبفضل الاعتماد على تقنيات TSMC.