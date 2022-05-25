منطاد صيني يسجل رقمًا قياسيًا في ارتفاع التحليق… (فيديو)

طورت الصين منطادا بحثيا استطاع التحليق على ارتفاعات قياسية بعد إطلاقه من منطقة جبلية في التبت، جنوب غربي الصين.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، الأربعاء، قالت إنه يرصد معلومات عن المنطاد، الذي وصل إلى ارتفاع 9 آلاف و32 مترا.

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An airship developed in China set a world record for the highest atmospheric science observation at an altitude of 9,032 metres (29,633 ft.) on May 15. pic.twitter.com/0Tli305wcz — South China Morning Post (@SCMPNews) May 25, 2022

ولفتت الصحيفة إلى أن المنطاد الذي يحمل اسم "جيمو - 1" تم إطلاقه بواسطة فريق بحثي من معسكر قاعدة جبل تشومولانغما، في منطقة التبت.

وترتكز مهمة المنطاد الصيني على مراقبة الغلاف الجوي من ارتفاع قياسي، بينما يصل حجمه إلى 9 آلاف و60 مترا مكعبا.