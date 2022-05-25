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منطاد صيني يسجل رقمًا قياسيًا في ارتفاع التحليق… (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2022 | 16:00
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طورت الصين منطادا بحثيا استطاع التحليق على ارتفاعات قياسية بعد إطلاقه من منطقة جبلية في التبت، جنوب غربي الصين.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، الأربعاء، قالت إنه يرصد معلومات عن المنطاد، الذي وصل إلى ارتفاع 9 آلاف و32 مترا.
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ولفتت الصحيفة إلى أن المنطاد الذي يحمل اسم "جيمو - 1" تم إطلاقه بواسطة فريق بحثي من معسكر قاعدة جبل تشومولانغما، في منطقة التبت.
وترتكز مهمة المنطاد الصيني على مراقبة الغلاف الجوي من ارتفاع قياسي، بينما يصل حجمه إلى 9 آلاف و60 مترا مكعبا.
 
 
ولفتت الصحيفة إلى أن المنطاد تم تطويره بواسطة معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بهدف دعم خبراء الطقس للتعرف على دورة المياه والأنشطة البشرية والظروف البيئية وكيف يمكن للتغيرات المناخية أن تؤثر على هضبة التبت مستقبلا.
 

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