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تكنولوجيا وعلوم

سيارة كهربائية بين الماضي والمستقبل

Lebanon 24
01-06-2022 | 12:00
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كشفت شركة دولورين موتور (DeLorean Motor Company) عن الصور الأولى للمركبة الكهربائية "ألفا 5 إي في" (Alpha 5 EV).

وبحسب موقع "ذا فيرج" (the verge) تحاول العلامة التجارية إحياء اسم دولورين في شكل كهربائي تقني بالكامل، مع الحفاظ على طابعها الكلاسيكي الذي يعود إلى حقبة الثمانينيات والذي اشتهر في سلسلة أفلام العودة إلى المستقبل (Back to the Future).
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وتأتي "ألفا 5" مع تلك الأبواب الأيقونية التي تشبه أجنحة النورس ويمكن أن تصل إلى سرعة أكثر من 90 كيلومترا في الساعة في حوالي 2.99 ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تقف وراء "ألفا 5" ليست في الواقع هي نفسها التي تقف وراء سيارات دولورين الأصلية، فقد توقفت هذه الشركة في عام 1982، وهي شركة مقرها تكساس، توفر قطع غيار للمالكين من سيارات دولورين القديمة، وقد استحوذت على حقوق علامة دولورين التجارية وقامت بإحياء السيارة الأسطورية ولكن بشكل جديد ومطور وكهربائية بالكامل في أبريل/نيسان.


ويمكن أن تأتي "ألفا 5" ببطارية 100 كيلووات في الساعة، وبمدى يقدر بـ480 كيلومترا (في الشحنة الواحدة) وبسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومترا في الساعة.

وتقول شركة دولورين إن هذه المواصفات تعود إلى النموذج "الأساسي"، ولكن لا توجد أي معلومات حول مستويات الأداء أو الأسعار المحتملة.

وبينما تستلهم "ألفا 5" تراث سابقتها التي تعمل بالوقود وبأبواب مجنحة وتصميم مائل، فإنها تطور مظهرها بوجود منحنيات أكثر سلاسة و4 مقاعد بدلاً من مقعدين.

وعلى الرغم من بعض الاختلافات الواضحة، دخلت دولورين في شراكة مع إتالديزاين (Italdesign)، وهو نفس فريق التصميم المملوك لشركة فولكس فاجن (Volkswagen) والذي ساعد في تطوير مظهر سيارة "دي إم سي – 12" (DMC-12) عام 1981، وهو الآن بصدد تحويلها إلى نسخة كهربائية.


وتخطط دولورين لعرض "ألفا 5" للجمهور على موقعها على الإنترنت، ولكن للحصول على نظرة خاطفة على صورها ومواصفاتها يمكنك التسجيل على الموقع في الوقت الحالي.

وسنضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً لرؤية السيارة وهي تعمل، حيث تستعد دولورين للكشف عن "ألفا 5" في "بيبل بيتش" (Pebble Beach) بكاليفورنيا في 21 أغسطس/آب."الجزيرة"
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