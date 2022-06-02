لماذا ترتفع حرارة جهاز أيفون؟ إليك طرق تخفيضها

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عندما يصبح هاتف أيفون ساخنًا جدًا، سترى بالتأكيد عددًا من علامات التحذير، بالإضافة إلى أنك ستشعر بالحرارة عند اللمس، ولكن قد تلاحظ أيضًا أنه يعمل بشكل أبطأ، أو أن الشاشة أصبحت سوداء، أو فشلت في الشحن، أو الكاميرا ترفض التقاط الصور في بعض الأحيان.وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن الحرارة ليست جيدة لجهاز أيفون، ويمكن أن تلحق الضرر بالمكونات الداخلية، خاصة البطارية والمعالج، إذا تركتها تعمل ساخنة لفترة طويلة.إذا كان الجو حارًا بالخارج وتركت أيفون في ضوء الشمس المباشر أو في السيارة، ويمكن أن يحدث ذلك أيضًا إذا كان أيفون الخاص بك يقوم بتشغيل وظائف كثيفة للمعالج، مثل الألعاب أو بث الفيديو عالي الدقة أو استخدام التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وكنت في مكان ما حارًا أو تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة من الوقت.كما قد يكون لديك بطارية قديمة أو معيبة، فقد يكون تخريج الطاقة بها غير متسق، مما يؤدي إلى تفريغ الكثير من الحرارة التي تجعل هاتفك ساخنًا، ويمكنك معرفة وقت استبدال البطارية عن طريق التحقق من صحة بطارية أيفون.عندما تلاحظ أن جهاز أيفون أصبح ساخنًا جدًا، فإن التصرف بسرعة هو أفضل طريقة لتجنب تلف مكوناته الداخلية.1. اغلق جميع التطبيقاتيمكن أن يؤدي تخفيف عبء عمل المعالج إلى منعه من توليد حرارة زائدة واستنزاف البطارية بسرعة كبيرة، لذا يجب أن يكون إغلاق جميع التطبيقات هو أول شيء تفعله.2. أعد تشغيل هاتف أيفونإذا لم يكن لديك الوقت أو الصبر لقفل التطبيقات، يمكنك ببساطة إعادة تشغيل جهاز أيفون، سيؤدي ذلك إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.3. قم بإزالة الجراب وتهوية الهاتفيمكنك أثناء تبريد هاتف أيفون، أن تقم بإزالته من الجراب لزيادة تدفق الهواء، وانفخ في جهاز أيفون أو قم بتهويته أو ضعه في مكان بارد للمساعدة في إخراج الحرارة بشكل أسرع.4. توقف عن شحنه على الفورإذا كان جهاز أيفون الخاص بك ساخنًا جدًا أثناء الشحن، فافصله على الفور، ويمكن أن يجعل الشحن هاتفك دافئًا بعض الشيء، ولكن إذا شعرت بالسخونة عند لمسه، فيجب عليك فصله.5. قم بتحديث هاتف أيفونتأكد من أنك تقوم دائمًا بتشغيل أحدث إصدار من iOS، لأنه يأتي مع تحسينات في الأداء يمكن أن تمنع ارتفاع درجة حرارة هاتفك، ويجب عليك أيضًا تحديث تطبيقاتك للسبب نفسه، والحصول على أي تصحيحات للأخطاء التي قد تتسبب في حدوث مشكلات في الأداء تؤدي إلى زيادة تحميل المعالج.