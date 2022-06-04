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تكنولوجيا وعلوم
تويتر تختبر ميزة جديدة.. جرس لتنبيه المستخدمين
Lebanon 24
04-06-2022
|
23:00
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تختبر شركة تويتر ميزة جديدة لإرسال إشعارات لتنبيه المستخدمين إذا تم نشر تغريدات أو مواضيع تتناول كلمات سبق أن بحثوا عنها على المنصة في وقت سابق.
وبحسب ما نشره المطور ديلان روسيل على تويتر، فإن الميزة الجديدة تحمل اسم Search Subscribe، التي لم تتوفر بعد على التطبيق الرسمي لتويتر، إلا أن "ديلان" تمكن من تفعيل الميزة عبر الكود المصدري لإصدار "تويتر" التجريبي Twitter Alpha.
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ومن خلال صور الشاشة التي شاركها "ديلان"، فإن الميزة تتمثل في علامة جرس تظهر بجوار مستطيل البحث الذي يكتب بداخله المستخدم الكلمة/الكلمات المفتاحية التي يرغب في البحث بها، ولدى الضغط على العلامة، سيظهر إشعار يوضح أن المستخدم سيحصل على إشعارات عن أي تغريدات جديدة تتضمن الكلمات المفتاحية ذاتها.
وتتشابه تلك الميزة بشكل كبير مع ما تقدمه خدمة TweetDeck لتنظيم استخدام تويتر على الحواسيب، إذ تقدم الخدمة ميزة استقبال الإشعارات عن أي تغريدة جديدة تصدر بشأن موضوع معين.
وقال ديلان في تغريداته إن الإشعارات لم تصله رغم تفعيل الميزة، لكنه أرجع السبب إلى أنها قيد التطوير.
وأضاف أن "آلية عمل الميزة الجديدة غير واضحة، فليس مفهوماً إن كانت الإشعارات ستأتي بشكل آني فور نشر تغريدة بكلمة مفتاحية بحث عنها المستخدم، أم أنها ستصل بشكل يجمع عدداً من التغريدات المنشورة معاً ليضعها مرتبة بترتيبها الزمني أمام المستخدم".
من المتوقع أن تصل الميزة التجريبية، لدى توفرها بشكل رسمي، حصرياً إلى المشتركين في الخدمة المدفوعة Twitter Blue، التي يبلغ اشتراكها الشهري 3 دولارات، قبل وصولها لعموم المستخدمين في وقت لاحق.
يُذكر أن تطبيق "تويتر" بدأ العمل على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد، تسمح لهم بتحديد جزء معين من نص أي تغريدة على المنصة، إذ يمكن نسخ النص ولصقه في أي مكان خارج أو داخل التطبيق.
واكتشفت الباحثة جاين مانشون وونج، تطوير "تويتر" للميزة الجديدة، عبر استخدامها لأسلوب الهندسة العكسية عند فحص مختلف تطبيقات الهواتف الذكية للتعرف على المزايا الجديدة قبل طرحها.
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