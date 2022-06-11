تويتر تطرح ميزة جديدة للتسوق

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تطرح تويتر ميزة تسوق قريباً تمكن المستخدمين من تلقي الإشعارات قبل إطلاق المنتجات عند الطلب.وستتمكن الشركات التي تستخدم هذه الميزة من التغريد بروابط عن إطلاق المنتجات الجديدة ويمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على إشعارات لتذكيرهم قبل الإطلاق.وستتوفر ميزة "دروب" في الولايات المتحدة فقط للذين يستخدمون تويتر بالإنجليزية. ومن العلامات التجارية الأولى التي حصلت على هذه الميزة ديور، وهوم ديبوت، و فوسيل كولابس، وفق موقع "إن غادجيت".