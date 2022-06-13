نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)

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تستعد نيسان لطرح سيارة Altima الجديدة التي ستكون من بين أهم المنافسين لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا.وبالنظر للصور والفيديوهات المسربة نلاحظ أن السيارة الجديدة حصلت على تغييرات كبيرة مقارنة بسيارات Altima السابقة وأصبحت أكبر حجما، كما حصلت على واجهة أمامية جديدة كليا مزودة بشبك على شكل حرف "V"، ومصابيح LED متطورة أمامية وخلفية.وزوّدت هذه السيارة أيضا بواجهة قيادة جديدة كليا، وحصلت الواجهة على شاشة لمسية متطورة للوسائط المتعددة يمكنها الاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.ومن بين أبرز التقنيات التي حصلت عليها السيارة أيضا هي أنظمة الأمان المتطورة مثل نظام Safety Shield 360 الذي يضمن الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة حتى عند رجوع المركبة إلى الخلف، فضلا عن نظام السرعة التكيفي ProPilot، ونظام النقطة العمياء، وكاميرات الرؤية الشاملة لمحيط المركبة، وحساسات الضوء والمطر، وحساسات المسافات الأمامية والخلفية.وستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر وعزم 185 و191 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، كما ستطلق منها نسخ رياضية بمحركات 2.0 VC-Turbo تولد عزما يعادل 251 حصانا.(روسيا اليوم)