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تكنولوجيا وعلوم

بإتّباع هذه الحيلة يمكنك رؤية الرسائل المحذوفة على "واتساب"

Lebanon 24
28-06-2022 | 02:00
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عادة ما تصلك رسائل من أشخاص مدرجين على قائمة هاتفك، عن طريق تطبيق "واتساب"، ثم يتم حذفها سريعا، فإما أن تلك الرسائل قد أُرسلت بالخطأ أو أن الشخص المُرسل قد تراجع عن إرسالها لك، وهو الأمر الذي يصيب الكثيرين منا بنوع من حب الاستطلاع والحيرة.
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ولكن، وبحسب خبراء التقنية، إذا كنت تعتقد أنه عندما تحذف رسالة في محادثة "واتساب" فهي تختفي تماما، فالأمر ليس كذلك، لأن ما أرسلته أو استقبلته يظل قابلا للاسترجاع والقراءة لدى الطرف الآخر، وفقا لتقرير العربية نت. 
 
ويتيح تطبيق "واتساب" حذف الرسائل، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف الذكي، فيمكن لمستخدمي هواتف تعمل بـ"أندرويد" و"iOS" و"ويندوز" أن يحذفوا الرسائل، ويعتقد كثيرون أنهم تخلصوا مما حذفوه بشكل نهائى. 
 
ويرى الطرف الذي يستقبل الرسالة علامة على أن المُرسل قام بحذف رسالة ما "The message has been deleted"، لكن بوسعه أن يلجأ إلى خاصية النسخ الاحتياطي "backup" من أجل الاطلاع على الرسالة المحذوفة، طبعاً إذا كان في أمس الحاجة لذلك. 
 
وللاطلاع على هذه الرسائل المحذوفة، يكفي أن يقوم الشخص بخطوات بسيطة، أولها إزالة تطبيق "واتساب" من الهاتف، ثم إعادة تحميله والتسجيل فيه.
 
وعندما يسجل المستخدم للدخول إلى التطبيق، يكون بوسعه أن يستعيد كافة المحادثات، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، وعندئذ يجرى عرضها كما لو أنها لم تتعرض للحذف.
 
(اليوم السابع)
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