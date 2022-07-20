"أسماك قرش ضخمة" تذهل العلماء!

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تنمو أسماك القرش بشكل أكبر وتصل إلى أحجام "مجنونة"، حيث تتغذى هذه الحيوانات المفترسة على الفرائس الزائدة في المناطق المصنفة على أنها "مناطق محظورة للصيد".واكتشف فيلم وثائقي جديد أن أسماك القرش النمرية في جنوب المحيط الهادئ نمت لتصبح أطول بمقدار الثلث عن المعتاد، بينما يصل طول أسماك القرش البيضاء الكبيرة إلى 20 قدما. وعزا الباحثون هذا الازدهار في الأحجام إلى البلدان التي تمنح حماية أكبر لتجمعات الأسماك ضد صناعة صيد الأسماك.ومع تعافي مصادر الغذاء المتدهورة داخل المناطق المحمية والعودة إلى أحجامها الأصلية، تمتعت أسماك قرش النمر والبيض الكبير بوفرة من الفرائس.ويساهم عامل آخر في إنشاء المحميات التي تحمي المفترسات المائية المرعبة من اصطيادها إلى الانقراض. ووفقا للصندوق العالمي للطبيعة، يمكن قتل ما يصل إلى 100 مليون سمكة قرش سنويا، غالبا بسبب زعانفها.ويبلغ طول أسماك قرش النمر، التي يطلق عليها غالبا "مزبلة البحر" بسبب شهيتها التي لا تنتهي واستعدادها لأكل أي شيء، بطول حوالي 12 قدما.ومع ذلك، قالت كوري بوركهارت، عالمة الأحياء البحرية وغواص سمك القرش المحترف، إنها رصدت سمكة قرش النمر التي يبلغ طولها 16 قدما في بولينيزيا الفرنسية، وهي منطقة تضم واحدة من أكبر محميات أسماك القرش في العالم، والتي تم إنشاؤها منذ حوالي عقد من الزمان.وأخبرت ناشيونال جيوغرافيك: "كنت أغوص مع أسماك قرش النمر في العديد من البلدان وهي إلى حد بعيد أكبر أسماك رأيتها على الإطلاق. ليس فقط طولها ولكن عرضها أيضا. ويمكن أن يبلغ طولها خمسة أمتار لكن عرضها ثلاثة أمتار، بما في ذلك زعانفها".وفي الفيلم الوثائقي لناشيونال جيوغرافيك Great White v Tiger Shark، واجهت بوركهارت "اثنين من أكبر أسماك القرش البيضاء التي تم تسجيلها في هاواي على الإطلاق".وعادة، يبلغ طول إناث أسماك القرش البيضاء الكبيرة حوالي 15 إلى 16 قدما، في حين أن الذكور أصغر بكثير عند 11-13 قدما.ومع ذلك، في هاواي، حيث يحظر صيد أسماك القرش، اكتشف الباحثون أنثى يبلغ طولها 20 قدما "أسماك القرش الضخمة".ويعتقدون أن تعاون أسماك القرش قد يكون سببا آخر لتزايد حجم هذه المخلوقات، حيث تصطاد أسماك القرش الآن فريسة أكبر في مجموعات منسقة." إكسبريس"