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تكنولوجيا وعلوم

من جديد تلسكوب جيمس ويب يُفاجئ عشاق الكواكب.. التقط صورا "مذهلة" لمجرتين حلزونيتين

Lebanon 24
23-07-2022 | 05:00
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يستمر تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بتقديم المفاجآت لعشاق الكواكب والمجرات. فبعدما أزاح الستار عن صور غير مسبوقة للكون، نشر هذه المرة صورا مذهلة لمجرتين حلزونيتين.

 

وحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت"، فإن المجرة الأولى هي "NGC 628"، وتعرف باسم "المجرة الشبح" (Phantom Galaxy)، أما الثانية فهي "NGC 7496".

 

وأضاف أن المجرتين الحلزونيتين قريبتان نسبيا من مجرتنا، درب التبانة، وكلاهما موضوع ملاحظات من طرف العلماء والباحثين في شؤون الفضاء.

 

وتابع أن "NGC 628" هي واحدة من أكثر المجرات إثارة في سمائنا، مشيرة إلى أنها "تعرف بالمجرة الحلزونية ذات التصميم الكبير.. كما أنها على بعد 32 مليون سنة ضوئية، مما يجعلها قريبة بما يكفي لإخضاعها لمزيد من الدراسات".

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أما "NGC 7496" فتقع على بعد 24 مليون سنة ضوئية فقط، وتعرف بـ"المجرة الحلزونية ذات القضبان والأذرع الحلزونية الممتدة".

 
 
 

وذكر "ساينس أليرت" أن هذه المجرة "يمكن رؤيتها بوضوح، وبالتالي فهي بمثابة مختبر ممتاز لدراسة كيف تولد النجوم".

 

وكان تلسكوب "هابل" التقط صورا لنفس المجرتين، لكن تلك التي التقطها "جيمس ويب" مختلفة تماما، على اعتبار أن هذا الأخير يعمل بالاعتماد على أنظمة إضاءة مختلفة.

 

ويصوّر "هابل" بالأشعة فوق البنفسجية، بينما يعمل "جيمس ويب" باستخدام الأشعة تحت الحمراء، القادرة على التقاط الضوء الذي يحجبه الغبار والغاز.

(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز
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