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تكنولوجيا وعلوم

ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:00
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أعلن وكلاء "Chery" أن الشركة ستطرح سيارة Omoda 5.

ومن أكثر الأشياء التي تشدّ الانتباه في هذه السيارة التصميم المميز جدا لواجهتها الأمامية وشكل مصابيحها الضيقة التي تعمل بأحدث تقنيات LED، فضلا عن الانسيابية العالية للهيكل.
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وحصلت السيارة على هيكل بطول 4 أمتار و40 سنتيمترا، عرضه 183 سم، وارتفاعه 158 سم، ومجهز بعجلات عريضة وأنيقة التصميم تبدأ مقاساتها من 18 إنشا.

أما قمرتها من الداخل فحصلت على نظام إضاءة مميز جدا، وعلى نظام مولتيميديا متطور، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشتين لمسيتين مقاس كل واحدة منهما 12 بوصة.

وزودت Chery هذه المركبة بنظام تدفئة وتبريد للمقاعد، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة في السوق الروسية وبعض الأسواق بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 147 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، وتعمل هذه العلب مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

 
(روسيا اليوم)

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