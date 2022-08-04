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تكنولوجيا وعلوم
إصدار برامج آيباد الجديد قد يتأخر
Lebanon 24
04-08-2022
|
23:00
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قال موقع The Verge التكنولوجي إن شركة آبل تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على نظام المهام المتعددة في نظام iPadOS16 الجديد.
ونقل الموقع عن، مارك جورمان، من بلومبرغ، قوله إنه على عكس السنوات السابقة عندما ظهرت إصدارات جديدة من iOS و iPadOS في نفس الوقت، ستؤخر الشركة إطلاق iPadOS 16.
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وأضاف أن هذا يعني أنه يمكننا توقع برنامج iPhone جديد في سبتمبر كالمعتاد، يليه تحديث iPadOS في تشرين الأول.
وقال جورمان إن التأخير يرجع جزئيا إلى Stage Manager.
ولم يقيم الموقع هذا التحديث بشكل جيد، حيث أبدى اعتراضات على التصميم وعلى الحجم الذي يستهلكه من الشاشة.
ونقل عن جورمان أيضا قوله إن هذا التحول سيسمح لشركة آبل بإطلاق iPadOS 16 في وقت قريب من وقت إصدار أجهزة iPad جديدة.
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