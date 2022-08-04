Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إصدار برامج آيباد الجديد قد يتأخر

Lebanon 24
04-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-977675-637952322023582008.jpg
Doc-P-977675-637952322023582008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال موقع The Verge التكنولوجي إن شركة آبل تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على نظام المهام المتعددة في نظام iPadOS16 الجديد.

ونقل الموقع عن، مارك جورمان، من بلومبرغ، قوله إنه على عكس السنوات السابقة عندما ظهرت إصدارات جديدة من iOS و  iPadOS  في نفس الوقت، ستؤخر الشركة إطلاق iPadOS 16.
Advertisement

وأضاف أن هذا يعني أنه يمكننا توقع برنامج iPhone جديد في سبتمبر كالمعتاد، يليه تحديث iPadOS في تشرين الأول.

وقال جورمان إن التأخير يرجع جزئيا إلى Stage Manager.

ولم يقيم الموقع هذا التحديث بشكل جيد، حيث أبدى اعتراضات على التصميم وعلى الحجم الذي يستهلكه من الشاشة.

ونقل عن  جورمان أيضا قوله إن هذا التحول سيسمح لشركة آبل بإطلاق iPadOS 16 في وقت قريب من  وقت إصدار أجهزة iPad جديدة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-08-04
14:00 | 2022-08-04
11:00 | 2022-08-04
08:00 | 2022-08-04
05:00 | 2022-08-04
02:00 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website