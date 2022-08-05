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تكنولوجيا وعلوم

تصادم بين نجمين فى الفضاء.. هذا ما حدث!

Lebanon 24
05-08-2022 | 05:00
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التقط العلماء لقطات مشهدًا لم يسبق له مثيل للآثار النارية من تصادم بين نجمين، حيث سجلوا لأول مرة ضوءًا بطول موجة ميليمتر من اندماج نجم مع آخر، مما خلف وراءه أحد أكثر أضواء الشفق سطوعًا على الإطلاق، وقطع الضوء حوالي 6 إلى 9 مليارات سنة ضوئية عبر الكون الذى رصده مرصد أتاكاما لارج مليمتر/ ما دون المليمتر Array (ALMA) في تشيلي.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفريق البحثي بقيادة جامعة نورث وسترن وجامعة رادبود في هولندا، أوضح أن هذا الوميض هو أحد أكثر انفجارات أشعة جاما قصيرة المدى نشاطًا التي لوحظت على الإطلاق.
 
وتعد انفجارات أشعة جاما هي أقوى الانفجارات المعروفة في الكون، حيث إنه في غضون 10 ثوانٍ فقط، يمكن أن تصدر طاقة أكثر من نجم بحجم شمسنا في 10 مليارات سنة، وتأتى أهمية مثل هذه الانفجارات منتشكيل العناصر الأثقل من الحديد وإخراجها في جميع أنحاء الفضاء.
  
وتقع مجموعة ALMA في صحراء أتاكاما على ارتفاعات عالية في تشيلي، وتتألف من 66 تلسكوبًا لاسلكيًا، مما يجعلها أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم.
 
(اليوم السابع)
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