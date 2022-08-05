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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق ذكي يمسح اللحوم للوقاية من السرطان!

Lebanon 24
05-08-2022 | 14:00
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ابتكر علماء في إسبانيا تطبيقًا جديدًا يتم تنزيله على الهواتف الذكية، ويقوم بمسح اللحوم المصنعة ‏للتأكد من خلوها من أي مواد تسبب الإصابة بالسرطان.‏
ويقوم المستهلكون في البداية بوضع فيلم لاصق على اللحوم التي يرغبون تناولها يدعى "يوليسين"، والذي يصبح لونه معتمًا عندما يكتشف مستويات عالية من "النتريت"، وهي مادة حافظة للحوم مثل السجق والسلامي، ومن الممكن أن تشكل مركبات يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.
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وبعد تلك الخطوة، يقوم المستخدمون بالتقاط صورة للفيلم اللاصق باستخدام هاتفهم الذكي، ثم يقوم التطبيق الذكي الجديد بتحليل اللون الذي على الشريط اللاصق، وإعطاء قيمة تركيز النتريت.
 
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