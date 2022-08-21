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تكنولوجيا وعلوم
فوراً... أبل توصي مستخدميها بتحديث أجهزتهم لهذا السبب!
Lebanon 24
21-08-2022
|
05:00
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أوصت شركة أبل مستخدمي منتجاتها بتحديث أجهزة آيفون، وآيباد، وماك على الفور؛ لحمايتهم من ثغرتين أمنيتين تسمحان للمخترقين بالسيطرة على الأجهزة بالكامل، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.
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وقالت الشركة إن هناك تقارير موثوقة تثبت استغلال المخترقين مثل هذه الثغرات من أجل استهداف المستخدمين.
تؤثر نقطة الضعف الأولى على النواة، التي تمثل أعمق طبقة في نظام التشغيل المشترك بين جميع الأجهزة، بينما تؤثر نقطة الضعف الثانية على محرك WebKit، الذي يعتمد عليه متصفح سفاري للويب.
أوضحت الشركة أنها "على علم بتقارير تشير إلى استغلال هذه المشكلة بشكلٍ نشط"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية. ونسبت الفضل إلى باحث أو باحثين مجهولين في الكشف عن الخطأين.
وبإمكان أي شخص يمتلك جهاز آيفون صدر بعد عام 2015، أو جهاز آيباد صدر بعد عام 2014، أو جهاز ماك يعمل بنظام تشغيل ماك أو إس مونتيري، أن يقوم بتنزيل التحديث من قائمة الإعدادات في الأجهزة المحمولة أو اختيار "تحديث البرنامج" من قائمة "about this Mac" على الحاسوب.
من جانبها، قالت راشيل توباك، الرئيسة التنفيذية في SocialProof Security، إنَّ شرح أبل للثغرة يعني أن المخترقين يمكنهم الحصول على "وصول مدير كامل للجهاز، حتى يتمكنوا من تنفيذ أي أوامر بالرموز البرمجية كأنهم المستخدم الضحية شخصياً".
وأوصت راشيل "الشخصيات العامة" تحديداً بتوخي الحذر وتحديث برامجهم، وضمن ذلك النشطاء أو الصحفيون الذين قد يكونون هدفاً للتجسس المتطور من جانب الدول.
(عربي بوست)
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