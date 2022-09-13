اقتحم الغبار الكوني.. "جيمس ويب" يلتقط صورة نموذجية داخل سديم الجبار

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا مذهلة التقطها التلسكوب "جيمس ويب" من داخل سديم الجبار (Orion Nebula)‏ الذي يقع في درب التبانة، على بعد 1350 سنة ضوئية.



وقال موقع جامعة ميشيغان التي شارك باحثون فيها ضمن فريق دولي كشف عن هذه الصور إن سديم الجبار هو أقرب حاضنة نجمية لنا ويقع في كوكبة الجبار، على بعد 1350 سنة ضوئية من الأرض، ويشبه البيئة التي ولد فيها نظامنا الشمسي، قبل أكثر من 4.5 مليار سنة.

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وقالت "سي أن أن" إن الصور "المذهلة" لسديم الجبار تكشف تفاصيل معقدة بشأن كيفية تشكل النجوم والكواكب.



وقالت عالمة الفيزياء الفلكية بجامعة ويسترن، إلس بيترز، في بيان صحفي، إن مراقبة سديم الجبار ستساعد علماء الفضاء على فهم أفضل لما حدث خلال المليون سنة الأولى من تطور كواكب مجرة درب التبانة.



وأضافت: "لقد أذهلتنا الصور المذهلة لسديم الجبار. بدأنا هذا المشروع عام 2017، وكنا ننتظر أكثر من 5 سنوات للحصول على هذه البيانات".