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تكنولوجيا وعلوم

لم تعلن عنها "آبل".. ميزة في آيفون 14 قد توفر مئات الدولارات (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2022 | 08:00
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كشف خبراء تقنيون أن هاتف آيفون 14 الذي طرحته شركة "آبل" في الأسواق مؤخراً، يتمتع بميزة لم تبلغ الشركة عملاءها بها.
وأشار موقع techradar التقني إلى، سهولة إزلة الزجاج الخلفي للجهاز مقارنة بالإصدارات الأخرى للشركة سواء القديمة أو الجديدة، التي تتطلب خبرة قد لا تتوفر حتى لبعض خبراء إصلاح الهواتف. وهذه الميزة تتيح سهولة إصلاح الهاتف من خلال سهولة فك أجزائه.
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ونشر موقع iFixit فيديو يتضمن إرشادات في كيفية إصلاح الهاتف، مشيرا الى إنه من الممكن بسهولة إزالة الزجاج الخلفي، إذ أنه مثبت فقط بواسطة براغي وموصل وبعض المواد اللاصقة، وكذلك الشاشة الأمامية المثبتة بنفس الطريقة مع اثنين فقط من البراغي.


ويصف iFixit هذا المستوى من البساطة بأنه "لا يصدق".
 
وقد تجعل هذه السهولة في إزالة أجزاء آيفون من هذا الطراز عملية إصلاحه أرخص بكثير، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المشتركين في برامج تأمين الهاتف، مع العلم أن إصلاح هواتف آيفون بشكل عام يكلف مئات الدولارات.
المصدر: الحرة
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