26
o
بيروت
28
o
طرابلس
8
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"فيات" تعود بقوة مع سيارة "كروس أوفر"... ما هي ميزات "Fastback" الجديدة؟
Lebanon 24
21-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت شركة Fiat الإيطالية أنظار معجبيها بسيارة جديدة حصلت على شكل أنيق ومواصفات متطورة.
وتأتي سيارة Fastback بنسختها الأحدث بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي الشكل، طوله 4 أمتار و43 سنتيمترا، مبني على قاعدة متينة صنع 87% من عناصرها من الفولاذ عالي القوة.
Advertisement
وبرزت ملامج الحداثة على هذه السيارة من خلال مصابيحها التي تعمل بتقنيات LED المتطورة، كما جهّزت بعجلات بأقراص عريضة من الكروم بمقاس 18 و19 بوصة، أما مسافة الخلوص الأرضي فيها فأتت 192 ملم.
وحصلت مقصورة السيارة على مقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تحكم كهربائية، أما واجهة القيادة فيها فجهزت بنظام مولتيميديا متطور، وزودت بشاشة بمقا 7 بوصات قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة في منتصفها.
وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية أمامية وجانبية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تكييف متطور للتحكم بالهواء داخل المقصورة بوضعيات مختلفة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بعزم 130 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 185 حصانا تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صحافية لبنانية شابة ترحل باكرا بعد صراع مع الخبيث.. العروس الجميلة نامت بسلام
Lebanon 24
صحافية لبنانية شابة ترحل باكرا بعد صراع مع الخبيث.. العروس الجميلة نامت بسلام
06:15 | 2022-09-21
21/09/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
13:49 | 2022-09-21
21/09/2022 01:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هرج ومرج على متن طائرة متوجهة إلى دبي.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب (فيديو)
Lebanon 24
هرج ومرج على متن طائرة متوجهة إلى دبي.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب (فيديو)
00:04 | 2022-09-21
21/09/2022 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. إليكم تسعيرته الصباحية في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. إليكم تسعيرته الصباحية في السوق الموازية
01:56 | 2022-09-21
21/09/2022 01:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-21
21/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:18 | 2022-09-21
"تسرب" جديد قد يؤجل إطلاق صاروخ ناسا إلى القمر
16:00 | 2022-09-21
"أبل" تؤكد وجود مشكلات جديدة في هواتف "آيفون - 14"
11:00 | 2022-09-21
إقتصادية في استهلاك الوقود... إليكم سيارة "K3" الجديدة من "كيا"
08:00 | 2022-09-21
بعدما كان مستحيلاً... "ميتا" تقترب من قراءة أفكارك
05:00 | 2022-09-21
طماطم معدلة وراثياً "ليست حمراء" ستغزو الأسواق قريباً
02:00 | 2022-09-21
لحذف رسائل من "واتساب" مرت عليها سنة... هذه الطريقة هي الحلّ
فيديو
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
22/09/2022 03:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
23:52 | 2022-09-19
22/09/2022 03:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
22/09/2022 03:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact