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تكنولوجيا وعلوم

"فيات" تعود بقوة مع سيارة "كروس أوفر"... ما هي ميزات "Fastback" الجديدة؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 14:00
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لفتت شركة Fiat الإيطالية أنظار معجبيها بسيارة جديدة حصلت على شكل أنيق ومواصفات متطورة.

وتأتي سيارة Fastback بنسختها الأحدث بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي الشكل، طوله 4 أمتار و43 سنتيمترا، مبني على قاعدة متينة صنع 87% من عناصرها من الفولاذ عالي القوة.
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وبرزت ملامج الحداثة على هذه السيارة من خلال مصابيحها التي تعمل بتقنيات LED المتطورة، كما جهّزت بعجلات بأقراص عريضة من الكروم بمقاس 18 و19 بوصة، أما مسافة الخلوص الأرضي فيها فأتت 192 ملم.

وحصلت مقصورة السيارة على مقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تحكم كهربائية، أما واجهة القيادة فيها فجهزت بنظام مولتيميديا متطور، وزودت بشاشة بمقا 7 بوصات قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة في منتصفها.

وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية  أمامية وجانبية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تكييف متطور للتحكم بالهواء داخل المقصورة بوضعيات مختلفة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بعزم 130 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 185 حصانا تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان.

 
(روسيا اليوم)
 
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