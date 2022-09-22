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تكنولوجيا وعلوم

دراسة جديدة تقوم بتعداد النمل الذي يعيش على كوكب الأرض!

Lebanon 24
22-09-2022 | 05:00
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أشارت دراسة جديدة إلى وجود ما لا يقل عن 20 مليون مليار نملة على كوكب الأرض.

 

ويؤدي النمل دورا مهما حيثما كان إذ يعمل كوسيلة لنشر بذور النباتات وكمضيف لبعض الكائنات الحية وكمفترس أو فريسة لحيوانات أو حشرات أخرى.

 

وفي هذه الدراسة الجديدة التي نُشرت في المجلة العلمية Proceedings of the National Academy of Sciences، حلل الباحثون نتائج 465 دراسة حددت عدد النمل محليا على الارض.

 

واستخدمت هذه الدراسات تقنيتين معياريتين: وضع مصائد تلتقط النمل المار خلال فترة معينة، وتحليل عدد النمل الموجود على مساحة معينة من أوراق الشجر على الأرض.

 

وبالتالي تقدر الكتلة الحيوية الإجمالية للنمل على الأرض بـ12 مليون طن. وهذه الكتلة أكبر من الكتلة الحيوية للطيور البرية والثدييات مجتمعة، وهي تشكل 20 % من الكتلة الحيوية للإنسان.

 

وإذا أجريت دراسات استقصائية في كل القارات، فإن بعض المناطق الرئيسية قدّمت عددا قليلا جدا من البيانات أو لم تقدم أيا منها، خصوصا في إفريقيا الوسطى وآسيا الوسطى.

 

وهذا هو السبب في أن "العدد الفعلي للنمل قد يكون أعلى بكثير" وفق الدراسة. ومن المهم جدا سد هذه الثغرات من أجل توفير صورة كاملة".

 

وبحسب الدراسة، هناك أكثر من 15700 نوع أو نوع فرعي من النمل، وربما العديد منها لم يوصّف بعد، وهي موجودة في كل أرجاء الكوكب.

 

لكنّ حوالي ثلثي عدد النمل موجود في نظامين فقط من الأنظمة البيئية: الغابات المدارية والسافانا، كما خلصت الدراسة.

 

ويخطط الباحثون في المستقبل لدرس العوامل البيئية التي تؤثر على كثافة تجمعات النمل.

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المصدر: مونت كارلو الدولية
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