Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل باستطاعة تلسكوب "جيمس ويب" حقاً رؤية الماضي؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-992959-637994312732068096.jpg
Doc-P-992959-637994312732068096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يوم 12 تموز 2022، دخل تلسكوب جيمس ويب التاريخ بعد أن تم نشر صورته الأولى: صورة مليئة بالجواهر تم وصفها بأنها أعمق صورة للكون تم التقاطها على الإطلاق.

 

إضافة إلى التقاط أبعد نقطة في الفضاء حتى الآن، يشير العلماء إلى أن التلسكوب لديه هدف آخر، إذ يمكن لجيمس ويب أن رؤية الماضي أكثر من أي تلسكوب آخر، ومراقبة النجوم والمجرات البعيدة كما ظهرت قبل 13.5 مليار سنة

لكن كيف يكون ذلك ممكنا؟ وكيف يمكن لآلة أن تنظر "إلى الوراء في الزمن"؟

 

في هذا الإطار، قال أحد علماء "ناسا" عبر الموقع المخصص للتلسكوب: "قد يبدو الأمر كالسحر، لكنه في الواقع بسيط للغاية، يحتاج الضوء إلى وقت للسفر عبر مسافات شاسعة من الفضاء للوصول إلينا".

 

فحين ننظر إلى أشياء تبعد ملايين أو مليارات الكيلومترات، مثل معظم الأجسام الموجودة في الفضاء، نرى الضوء الذي قطع مسافة طويلة جدًا للوصول إلينا. وإذا أخذنا شمس نظامنا الشمسي على سبيل المثال: يقع هذا النجم على بعد 150 مليون كيلومتر تقريبا. هذا يعني أن الضوء يستغرق حوالي 8 دقائق و20 ثانية للانتقال من الشمس إلى الأرض. لذلك، عندما ننظر إلى الشمس، فإننا نراها كما ظهرت منذ أكثر من 8 دقائق، وليس كما تبدو الآن. بمعنى آخر، نحن ننظر 8 دقائق في الماضي.

 
Advertisement

لذلك، لا نحتاج حتى إلى تلسكوب متطور لرؤية الماضي. يمكننا أن نفعل ذلك بأعيننا المجردة. لكن دور هذه التلسكوبات يأتي لرؤية الماضي السحيق، كالعودة إلى بداية الكون مثلا.

 

ولا تقتصر قدرات جيمس ويب على تكبير المجرات البعيدة لمراقبة الضوء المرئي القادم من ملايين السنين الضوئية فقط، بل يمكنه أيضًا التقاط موجات الضوء غير المرئية للعين البشرية، مثل موجات الأشعة تحت الحمراء. وعندما يتم التقاط موجات الأشعة تحت الحمراء بالمعدات المناسبة، يمكن لذلك أن يكشف بعض الأشياء التي يصعب العثور عليها في الكون.

 

ونظرًا لأن الأشعة تحت الحمراء لها طول موجي أطول بكثير من الضوء المرئي، فيمكنها المرور عبر مناطق كثيفة ومليئة بالغبار دون أن تتشتت أو تُمتص، وفقًا لوكالة ناسا.

 

بهذه الطريقة، تمكن جيمس ويب من التقاط صورته العميقة الشهيرة، وبهذه الطريقة أيضا سيحاول النظر إلى أبعد من ذلك في الوقت، أي إلى مئات الملايين من السنين الأولى بعد الانفجار العظيم. وقد تكون النجوم التي سيكشفها قد ماتت منذ فترة طويلة، ولكن سنتمكن من دراستها بفضل الرحلة الطويلة التي يقوم بها الضوء.

المصدر: مونت كارلو الدولية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-09-22
09:57 | 2022-09-22
09:06 | 2022-09-22
07:36 | 2022-09-22
05:00 | 2022-09-22
02:00 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website