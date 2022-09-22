"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)

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كشفت "ميتسوبيشي" عن سيارة ASX الجديدة كليا التي تأمل من خلالها تعزيز مبيعات مركباتها "الكروس أوفر" المتوسطة الحجم.وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي يشبه إلى حد كبير هياكل سيارات Captur التي أطلقتها رينو عام 2019، لكنها حصلت على تصميم خاص لشبك غطاء المبرد الأمامي، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات LED الجديدة.وأتى هيكل السيارة بطول 4 أمتار و37 سنتيمترا، وجهّز بعجلات بمقاس 17 و18 بوصة، أما واجهة القيادة فيها فأصبحت جديدة كليا أيضا، وزودت بشاشة قبالة السائق، وشاشة طويلة في المنتصف بمقاس 7 أو 10 بوصات.وحصلت نماذج هذه السيارة على نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام MI-Pilot للحفاظ التكيفي مع التحكم بالمسار، كما جهّزت بنظام مولتيميديا متطور، ونظام تكييف يمكن من خلاله توزيه الهواء بطرق مختلفة في المقصورة، فضلا عن حصولها على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية مدمجة في الشعار الخلفي للمركبة.وستعمل نسخ ASX بمحرك بنزين توربيني بثلاث أسطوانات بسعة 1.0 ليتر وعزم 91 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 140 و158 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.