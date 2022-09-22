يمكنها السفر بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة... ما هو سعر الدراجة الطائرة؟

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للمرة الأولى في الولايات المتحدة، ظهرت دراجة نارية طائرة يمكنها السفر بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة، وبوسعها التحليق في الأجواء لمدة تصل إلى 40 دقيقة.وجاء ظهور الدراجة النارية الطائرة في معرض أميركا الشمالية للسيارات بمدينة ديترويت بولاية متيشيغانوالدراجة من إنتاج شركة " آيروينز"، ومقرها ولاية ديلاوير، وهي متخصصة بصناعة الطائرات بدون طيار والمركبات غير المأهولة.وتبلغ تكلفة الدراجة حاليا 777 ألف دولار، وتقول الشركة إنها ستطور طرازا أصغر العام المقبل، بالإضافة إلى طراز كهربائي بالكامل في عام 2025 لبيعه بحوالى 50 دولار.وقال ثاد سكوت، المشارك في معرض السيارات، لـ"رويترز": "أشعر وكأنني أبلغ من العمر 15 عاما وقد خرجت للتو من حرب النجوم وركبت دراجتهم، أنا متحمس جدا".وأضاف: "إنها رائعة ومريحة في الإقلاع والهبوط، ولا يمكنني انتظار المستقبل".ومنذ الخريف الماضي، عرضت الدراجة للبيع في اليابان، ولا تصنف على أنها طائرة وبالتالي لا تتطلب ترخيصا لقيادتها، ومع ذلك، نظرا للقوانين الصارمة يسمح بتحليقها فقط فوق حلبات السباق المخصصة فقط.وعند الاستراحة على الأرض، ترتكز الدراجة النارية على مزلقين للهبوط، على غرار تلك التي يمكن رؤيتها على طائرة هليكوبتر تقليدية، ويصل وزنها إلى 300 كم ويبلغ طولها حوالى 3 أمتار ونصف.ويعتقد المدير التنفيذي للشركة المصنعة، هوشي كوماتسو، أن المستهلكين سيشترون الدراجات من شركته للترفيه، ويمكن للحكومات شرائها لتطبيق القانون أو لتفقد البنية التحتية.