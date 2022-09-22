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تكنولوجيا وعلوم

شاهدوا "أوضح" لقطة لحلقات نبتون التقطها "جيمس ويب"

Lebanon 24
22-09-2022 | 09:57
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التقط التلسكوب الفضائي العملاق "جيمس ويب" أوضح صورة لحلقات كوكب نبتون، ثامن كواكب مجموعتنا الشمسية وأبعدها على الإطلاق.
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المصدر: الجديد
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