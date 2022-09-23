Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عطل ضرب "إنستغرام"... وهذا ما قالته الشركة في بيانها

Lebanon 24
23-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-993422-637995321939421773.jpg
Doc-P-993422-637995321939421773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض موقع "إنستغرام" الذي تملكه شركة "ميتا" مساء الخميس، لعطل ‏تأثر به الآلاف من مستخدميه.

وذكر موقع رصد الأعطال على المواقع الإلكترونية "داون ديتيكتور" أن ما يقرب من 19000 مستخدم واجه مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام".
Advertisement

وجاء أكبر عدد من الشكاوى بشأن منصة التواصل الاجتماعي من داخل أميركا، بأكثر من 15 ألف رسالة، كما تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى الواردة من كندا وإسبانيا واليونان وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والنرويج.

وفي أول رد منه على العطل، قالت منصة "إنستغرام" في بيان إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام"، وأنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

ويشكو غالبية المستخدمين من وجود مشاكل في كلا التطبيق والموقع، كذلك هناك أعطال عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وعرض خلاصة الأخبار.

وسبق أن تعرضت منصات شركة "ميتا"وهي "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتسآب" لأعطال تقنية على مستوى العالم.

 
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-09-23
14:03 | 2022-09-23
08:00 | 2022-09-23
06:30 | 2022-09-23
05:00 | 2022-09-23
02:00 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website