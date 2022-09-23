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تكنولوجيا وعلوم
أنيقة ومواصفاتها متطوّرة... تعرفوا إلى سيارة "JAC" الجديدة
Lebanon 24
23-09-2022
|
16:00
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تستعد شركة JAC الصينية لطرح سيارة جديدة في الأسواق العالمية يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة لمظهرها الأنيق ومواصفاتها المتطورة.
ولفتت سيارة Sehol QX أنظار الكثيرين عندما كشف عنها لأول مرة لمظهرها الأنيق والعصري، وشكل واجهتها الأمامية المزينة بخطوط إضاءة وعناصر زجاجية مميزة.
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وحصلت السيارة على هيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله 4 أمتار و60 سنتيمترا، وجهّزت بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، فضلا عن تزويدها بحساسات إلكترونية متطورة لتفادي الحوادث.
وجهّزتها JAC بشاشة لمسية عملاقة تمتد على ثلثي عرض واجهة القيادة تقريبا وتعمل هذه الشاشة مع أنظمة مولتيميديا متطورة، كما حصلت قمرة هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، فضلا عن حصولها على أنظمة أمان ممتازة مثل نظام النقطة العمياء ونظام الحفاظ التكيفي للمسار، وتزويدها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تعمل بتقنية 360 درجة.
وستطرح من هذه السيارة نسخ بمحركات بنزين، كما ستطلق منها نسخ بمحركات كهربائية بعزم 218 حصانا، مزودة ببطاريات تكفيها لتقطع أكثر من 600 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن لهذه المركبات التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 8 ثوان.
(روسيا اليوم)
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