السعودية.. إعلانات مشاهير وسائل التواصل تحت مجهر "موثوق"

بدأت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، السبت، تطبيق نظام رخصة "موثوق" التي تتعلق بإعلانات المشاهير والمستخدمين الآخرين على وسائل التواصل.



وذكرت الهيئة في حسابها على تويتر، بالرخصة في منشور بعنوان "إعلانك موثوق".

وذكر موقع "أخبار 24" أن ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "موثوق" دخل حيز التنفيذ، السبت.وقال إن الهيئة "دعت الأشخاص الممارسين لهذا النشاط إلى الحصول على الترخيص تجنبا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات"، ولفتت إلى أن "قيمة الترخيص 15 ألف ريال سعودي (4000 دولار) لمدة ثلاث سنوات".وفي آب الماضي، أعلنت الهيئة عن سلسلة ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل.وأوضحت أن أي شخص يريد "تقديم المحتوى الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي"، فهو يحتاج إلى ترخيص.وقالت الهيئة إنها وفرت خدمة "موثوق"، التي "تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات" على هذه المواقع.وأكدت أن "الترخيص يعتبر إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد"، وأشارت إلى أن هناك 6 شروط للحصول على رخصة موثوق.وتشمل الشروط "الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (...) وبالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).وللحصول على الرخصة يجب على المستخدم أن يتعهد بـ"تقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورا ودون اعتراض عند طلب الهيئة، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة".وفي ما يخص غير السعوديين، فهناك شرط يشمل تعهد المستخدم بـ"عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة".