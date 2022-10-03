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تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" تنشر أول تغريدة "معدلة"

Lebanon 24
03-10-2022 | 23:00
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نشرت منصة التغريدات "تويتر" أول تغريدة يتم تعديلها، بواسطة ميزة تعديل التغريدات، التي ينتظرها الملايين من المستخدمين حول العالم.
 
ونشر التغريدة حساب "تويتر بلو"، يوم الخميس الماضي، كعرض توضيحي لـ"تغريدة معدلة".
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وكانت "تويتر" أكدت الشهر الماضي أن ميزة تعديل التغريدات ستكون متاحة في البداية لخدمة الاشتراك المتميزة "تويتر بلو".
 
وتُظهر التغريدة التي تم تعديلها سجلا زمنيا يبدأ بـ"آخر تعديل"، وإلى جانبه رمز قلم رصاص.
 
 
وعندما يتم النقر فوق السجل الزمني للتغريدة، فإنه يفتح محفوظات الإصدارات الخاصة بالتعديلات التي تم إجراؤها عليها، ومنها على سبيل المثال نشرها بخطأ إملائي.
 
وتخضع ميزة تعديل التغريدات على "تويتر" حاليا للاختبار، وستكون متاحة لخدمة الاشتراك المدفوعة "تويتر بلو"، وسيتم طرحها قريبا.
 
ومن المتوقع أن تمنح الميزة المستفيدين منها مهلة لمدى 30 دقيقة بعد نشر التغريدة الأصلية من أجل تعديلها.
 
(سبوتنيك) 
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