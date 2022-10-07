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تكنولوجيا وعلوم

OnePlus تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة... تعرفوا إلى مواصفاتها (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2022 | 23:00
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أعلنت OnePlus عن ساعتها الذكية الجديدة التي زودتها بمواصفات متطورة وستطرحها بسعر 85 دولارا تقريبا.

وأكثر ما يميز هذه الساعة تبعا للمطورين هو بطاريتها التي تكفيها لتعمل لمدة شهر تقريبا بالشحنة الواحدة في حال تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، اما في حال الاستخدام العادي فتكفي الشحنة الكاملة للبطارية الساعة لتعمل 10 أيام.
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وحصلت الساعة على شاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.78 بوصة، دقة عرضها (368/448) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، وزودت بهيكل مصنوع من البلاستيك والزنك مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68.
 
 
وجهّزت OnePlus Nord Watch الجديدة بتقنيات لللاقتران اللاسلكي مع الهواتف والحواسب عبر تقنيات Bluetooth 5.2، كما زوّدت بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
 
ويوجد في الساعة مستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر SpO2 لقياس معدلات الأكسجة في الدم، فضلا عن حصولها على تقنيات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات متطورة تقدّم للمستخدم 105 أنواع من التمارين الرياضية المختلفة.

وتسجّل هذه الساعة بيانات النشاط البدني وبيانات ساعات نوم المستخدم في تطبيق خاص يمكن مراقبته والتحكم به عبر الهاتف الذكي.
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