هذا هو سبب ازمة "الترابة"



مع إستعار أزمة الاسمنت "الترابة "في لبنان وشح المخزون والإنتاج وإرتفاع سعر الطن من حوالي ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية الى أكثر من ثلاثة ملايين في السوق السوداء ، أكدت مصادر معنية في قطاعي البناء والمقاولات أن ٨٠% من الأزمة لها طابع سياسي واقتصادي ، وأن الهدف هو إدخال الاسمنت الى لبنان من دولتين عربية و إقليمية بأسعار أرخص من أسعار الاسمنت اللبناني العالي الجودة ، وأن هذه البضائع بدأت تظهر في البقاع الشمالي وبعلبك .