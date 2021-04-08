خاص

هذا هو سبب ازمة "الترابة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-04-2021 | 16:10
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مع إستعار أزمة  الاسمنت "الترابة "في لبنان وشح المخزون والإنتاج وإرتفاع سعر الطن من حوالي ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية الى أكثر من ثلاثة ملايين في السوق السوداء ، أكدت مصادر معنية في قطاعي البناء والمقاولات أن ٨٠% من الأزمة لها طابع سياسي واقتصادي ، وأن الهدف هو إدخال الاسمنت الى لبنان من دولتين عربية و إقليمية بأسعار أرخص من أسعار  الاسمنت  اللبناني العالي الجودة ، وأن هذه البضائع بدأت تظهر في البقاع الشمالي وبعلبك .

خاص

رادار لبنان24

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