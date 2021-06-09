كركي أمام النيابة العامة التمييزية







تم الإستماع اليوم الى إفادة المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي في النيابة العامة التمييزية والمباحث الجنائية في ملف إدارة الضمان، وذلك بإشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، علماً أنه تم في وقت سابق الإستماع الى إفادات عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين في الضمان الإجتماعي.