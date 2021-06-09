خاص

اقتراح حل لازمة المحروقات هذه تفاصيله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2021 | 13:57
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بدأت ، بعيدا من الاعلام،  محاولات بين المعنيين بملف النفط ومن ضمنهم الشركات المستودة، لايجاد حلول جذرية لازمة المحروقات التي تظهر امام المحطات في مختلف المناطق .
ووفق مصادر مطلعة "فإن الحلول تتركز على ايجاد مخارج لتأمين النفط عبر شرائه بالفريش بالدولار وليس عبر الدولار المدعوم من مصرف لبنان، الامر الذي سيخلق سوقاً موازياً للمحروقات داخل كل محطة، ويفتح الخيار امام اللبنانيين  بين البنزين المدعوم الذي تصطف السيارات لمسافات طويلة  للتزوّد به، او البنزين  غير المدعوم الذي سيكون متوافرا بكثرة".
لكن المصادر لفتت الى "ان القرار لم يتخذ بعد، لأن التعقيدات السياسية تلعب دورا جديا في عرقلة هذا الحل  وغيره من اقتراحات الحلول".

خاص

رادار لبنان24

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