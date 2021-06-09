خاص

هل تكون ازمة البنزين مقدمة لرفع الدعم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2021 | 10:13
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في ظل إستمرار إدارة المخزون النفطي من قِبل محطات المحروقات في لبنان، من الطبيعي أن تستمر طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، مع تزايد الحديث عن أزمة محروقات ، هذا لأن التوزيع في السوق المحلي من قبل شركات الإستيراد مقنن ولا يكفي حاجات الإستهلاك  بسبب شح المخزون عندهم ، وكون مصرف لبنان قلّص من حجم الإعتمادات ، كما أكد عضو نقابة أصحاب المحطات لل "لبنان ٢٤" الدكتور جورج البراكس ، مشيراً الى "أن الحل يكون بالوضوح الكامل من قبل الحكومة ومصرف لبنان ، ومصارحتنا ومصارحة الشعب اللبناني بحقيقة ما يريدون فعله. ونحن أمام إما الإبقاء على الدعم الكلي وهو أمر مستبعد وقد يطول أمده ، وإما الكشف عن خطة لرفع الدعم الجزئي والتدريجي ، وهذا  هو الرأي الأرجح وأحد الحلول لكي نعي كيف نتصرف مع المواطنين لأننا اليوم في عمق الأزمة ، وإن لم يكن هذا ما يريدونه فليؤمنوا الدولارات اللازمة للإستيراد."

خاص

رادار لبنان24

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