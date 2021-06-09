هل تكون ازمة البنزين مقدمة لرفع الدعم؟





في ظل إستمرار إدارة المخزون النفطي من قِبل محطات المحروقات في لبنان، من الطبيعي أن تستمر طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، مع تزايد الحديث عن أزمة محروقات ، هذا لأن التوزيع في السوق المحلي من قبل شركات الإستيراد مقنن ولا يكفي حاجات الإستهلاك بسبب شح المخزون عندهم ، وكون مصرف لبنان قلّص من حجم الإعتمادات ، كما أكد عضو نقابة أصحاب المحطات لل "لبنان ٢٤" الدكتور جورج البراكس ، مشيراً الى "أن الحل يكون بالوضوح الكامل من قبل الحكومة ومصرف لبنان ، ومصارحتنا ومصارحة الشعب اللبناني بحقيقة ما يريدون فعله. ونحن أمام إما الإبقاء على الدعم الكلي وهو أمر مستبعد وقد يطول أمده ، وإما الكشف عن خطة لرفع الدعم الجزئي والتدريجي ، وهذا هو الرأي الأرجح وأحد الحلول لكي نعي كيف نتصرف مع المواطنين لأننا اليوم في عمق الأزمة ، وإن لم يكن هذا ما يريدونه فليؤمنوا الدولارات اللازمة للإستيراد."