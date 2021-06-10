مصادر الحريري: باسيل يخترع دورا ويصدّق كذبته...لا جديد حكوميا

تقول مصادر بيت الوسط"خلافا" للشائعات التي يبثها جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة ، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل ان "يمشي" بها الرئيس سعد الحريري".اضافت" الرئيس الحريري لم يكلف احدا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين عدة اطراف ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاىساس, ولسخرية القدر انه "مصدق" هذه الكذبة" .اضاف" فالحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر. اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي ايحاءات غير صحيحة, ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الايحاءات هو محاولة اظهار جبران وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة ان القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية".