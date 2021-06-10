خطوة مهمة... هذا ما سيوقعه رياض سلامة





في معلومات خاصة ل" لبنان ٢٤ "أن هناك إحتمالا كبيرا بأن يوقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم او غداً على إعتمادات بواخر البنزين التي تنتظر قبالة الشواطئ اللبنانية.