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خاص
خطوة مهمة... هذا ما سيوقعه رياض سلامة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-06-2021
|
17:00
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في معلومات خاصة ل" لبنان ٢٤ "أن هناك إحتمالا كبيرا بأن يوقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم او غداً على إعتمادات بواخر البنزين التي تنتظر قبالة الشواطئ اللبنانية.
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رادار لبنان24
مصرف لبنان
رياض سلامة
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