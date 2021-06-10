خاص

خطوة مهمة... هذا ما سيوقعه رياض سلامة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-06-2021 | 17:00
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في معلومات خاصة ل" لبنان ٢٤ "أن هناك إحتمالا كبيرا بأن يوقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  اليوم او غداً على إعتمادات بواخر  البنزين التي تنتظر قبالة الشواطئ اللبنانية.
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خاص

رادار لبنان24

مصرف لبنان

رياض سلامة

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