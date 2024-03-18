هذا موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

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قامت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، بالإعلان عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، الذي بدأ الاثنين الماضي.وحول موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، قالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 نيسان 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان.وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتم عدة الـ30 يوماً، وعليه تكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية.(العربية)