دولة عربية تُعلن عن موعد عيد الفطر

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين الموافق 8 نيسان لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان مبارك، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

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وتقوم عدة لجان من دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 نيسان 2024، والذي يوافق 29 رمضان باستطلاع هلال شهر شوال أو هلال عيد الفطر.يشار إلى أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 نيسان فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، أما إذا تعذرت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر.ومن المقرر أن يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، من خلال بث مباشر عقب مغرب يوم الاثنين 8 نيسان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وموعد بداية عيد الفطر المبارك بناء على نتيجة استطلاع هلال شهر شوال.ومن جهته كان كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 وفقًا للحسابات الفلكية.وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال 1445 ستكون يوم الأربعاء 10 نيسان 2024 وهو عيد الفطر المبارك، ويوم الثلاثاء 9 نيسان هو المتمم لشهر رمضان المبارك. (روسيا اليوم)