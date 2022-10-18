نجم مانشستر سيتي يسقط صلاح على طريقة راموس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة مثيرة لنجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا خلال محاولته إيقاف مهاجم ليفربول محمد صلاح، في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وفي كرة مشتركة بين صلاح وسيلفا، حاول الأخير إيقاف النجم المصري حيث أمسك بذراعه الأيسر ليسقطه أرضا على طريقة المصارعين.





Advertisement

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، الواقعة الشهيرة لصلاح، عندما تعرض لإصابة قوية في الكتف، خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بنادي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في العام 2018، بعد التحام قوي مع قائد الريال حينها، المدافع الإسباني سيرخيو راموس.

Bernardo Silva tried to replicate what Sergio Ramos did to Mo Salah in CL Final in Kiev.. but no foul! pic.twitter.com/4ynC8XmYJ7 — WF30HD (@WF30HD) October 17, 2022



ولم يتمكن صلاح من استكمال تلك المباراة، وانتشرت شكوك حول مشاركته في مونديال روسيا 2018 قبل إعلان غيابه لمدة 3 أسابيع فقط. ولم يتمكن صلاح من استكمال تلك المباراة، وانتشرت شكوك حول مشاركته في مونديال روسيا 2018 قبل إعلان غيابه لمدة 3 أسابيع فقط.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مركب يظهر سيلفا وهو يحاول إسقاط صلاح بنفس طريقة راموس، لكن هذه المرة لم يصب النجم المصري بأي أذى وواصل اللعب.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صلاح في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف في 26 مايو 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية.

وتسببت تلك العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر، أثرت سلبيا على مشاركته مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

كما أثر خروج صلاح، الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3.