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رياضة

كونيا: من الصعب النوم قبل المونديال

Lebanon 24
19-10-2022 | 02:00
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اعترف لاعب أتليتيكو مدريد الإسباني ومهاجم منتخب البرازيل ماتيوس كونيا أن لاعبي "السامبا" يعيشون الضغوطات قبل المشاركة في كأس العالم بقطر2022 الشهر المقبل، إلى حدّ عدم النوم حاليا، وذلك رغبة في الظهور بشكل قوي والمنافسة بجدية على اللقب.
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قال في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية: "نعيش الكثير من المعاناة ونبذل الكثير من الجهد في العمل.. واعتقد أن قلوبنا تخفق بشدة ومن الصعب النوم حاليا".

وعن حظوظ منتخب بلاده في النسخة المقبلة من المونديال، خاصة وأن الجماهير ترشح زملاء نيمار للتتويج باللقب أجاب كونيا البالغ من العمر 23 عاما، والذي يملك 8 مشاركات في رصيده مع منتخب "السامبا" قائلا: "الجميع يضع البرازيل في مقدمة المرشحين للفوز بكأس العالم لأننا نملك خمسة ألقاب سابقة، وهذا يشكل ضغطا علينا.. لكنه أمر جيد.. والبرازيل ليس وحده فقط المرشح لكن حظوظنا وافرة".
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