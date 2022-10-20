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رياضة

ناينغولان يثير الجدل بتصرف غير مسبوق في كرة القدم (صورة)

Lebanon 24
20-10-2022 | 23:00
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أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي لكرة القدم، إيقاف لاعبه الدولي السابق، رادغا ناينغولان إلى أجل غير مسمى بعد ظهوره وهو يدخن في مقاعد البدلاء.

وجاء في بيان نشره رويال أنتويرب على موقعه، أن النادي أجرى محادثة مع رادغا ناينغولان حول سلوكه العام وكيف يؤثر ذلك على النادي والفريق.
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وأضاف: "قرر النادي إيقاف ناينغولان إلى أجل غير مسمى. لن يدلي اللاعب ولا النادي بأي تعليقات أخرى حول هذا الموضوع".
 
 
ورصدت الكاميرات ناينغولان، وهو يحمل بيده سيجارة إلكترونية ويدخن عند جلوسه على دكة البدلاء في المباراة التي خسرها فريقه الأحد الماضي 1-3 أمام ستاندار لييج، في الدوري البلجيكي.
 
وأثار تصرف  ناينغولان، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن ما قام به الدولي البلجيكي السابق سابقة في عالم كرة القدم.
 
ويعرف أن ناينغولان يدخن منذ أن كان لاعبا في الدوري الإيطالي والمنتخب، لكنه لم يظهر ذلك في موعد رسمي وأمام وسائل الإعلام والجماهير.
 
(روسيا اليوم) 
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