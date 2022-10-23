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رياضة

دموع فاران تثير مخاوف الفرنسيين قبل "المونديال" (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2022 | 02:00
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غادر رفاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الملعب وهو يبكي، بعد أن تعرضت فرصه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 للتهديد بسبب إصابة في الركبة على ما يبدو.
 
وتم استبدال الدولي الفرنسي بعد 60 دقيقة لعب في تعادل مان يونايتد 1-1 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).
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وبدا على فاران التأثر بعد الإصابة، واضطر إلى مسح دموعه وهو يشق طريقه إلى غرفة خلع الملابس في ملعب ستامفورد بريدج.
 
غير أن إيريك تن هاغ، المدير الفني لمان يونايتد، قال إنه من السابق لأوانه معرفة مدى إصابة الدولي الفرنسي.

وأضاف: "علينا أن ننتظر 24 ساعة في الأقل حتى يتمكن الأطباء من أداء وظيفتهم ونقوم بالتشخيص. أستطيع أن أفهم مشاعره. عليه أن ينتظر، إنه يتمتع بالخبرة، لكننا لا نعرف".
وشارك قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاما في 8 من أصل 11 مباراة لمان يونايتد من البداية في الموسم الحالي للبريميرليغ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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