وفاة حكم خلال مباراة بعد ارتطام كرة في رأسه (صورة)

في حادثة مأساوية، توفي أحد الحكام في بريطانيا، بعد أيام من دخوله إلى المستشفى، إثر اصطدام كرة برأسه، سببت له نزيفاً في المخ.

ووفق صحيفة daily star البريطانية، فإن الحكم مايكل غرانت لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بسبب تلك الضربة التي تعرّض لها يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

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وكان الحكم غرانت يدير مباراة لفريقين من الشباب في مدرسة كاريز غرامر، الواقعة بمنطقة سليفورد، إحدى مقاطعات لنكولنشاير، شرقي إنجلترا.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الكرة اصطدمت برأس غرامر بعد تشتيتها من قبل أحد المدافعين، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ، في حادثة وُصفت بـ"الغريبة"، وفق الصحيفة.

FA referee Michael Grant dies after being struck by a ball during a schoolboy game https://t.co/Qgl6UfkhLj — Nix Olympia News (@NixOlympiaNews) October 26, 2022





ونشر الاتحاد المحلي في لينكولنشاير بياناً رسمياً عبّر فيه عن صدمته بوفاة الحكم، الذي كان يحظى باحترام كبير، كما قدم تعازيه إلى عائلته. ونشر الاتحاد المحلي في لينكولنشاير بياناً رسمياً عبّر فيه عن صدمته بوفاة الحكم، الذي كان يحظى باحترام كبير، كما قدم تعازيه إلى عائلته.

وجاء في البيان: "كان غرانت رجلاً لطيفاً، كان يدير من مباراتين إلى ثلاث مباريات أسبوعياً وبشكل منتظم، والابتسامة لا تفارق وجهه".

وأضاف: "فقدت كرة القدم في لينكولنشاير حكماً يحظى باحترام كبير، وهو يمارس وظيفته المحببة إلى قلبه، نرسل تعازينا إلى أسرة كرة القدم بأكملها، وإلى زوجته وابنته وحفيده وأصدقائه الكثيرين، مشاعرنا وأفكارنا معكم في هذا الوقت الحزين".

بدورها أصدرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بمقاطعة نورث ريدنغ، بياناً آخر، كتبت فيه: "نرسل تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه، ولكل عائلة كرة القدم في منطقة لينكولنشاير".