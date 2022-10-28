Advertisement

رياضة

وفاة حكم خلال مباراة بعد ارتطام كرة في رأسه (صورة)

Lebanon 24
28-10-2022 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1005039-638025606618646720.jpg
Doc-P-1005039-638025606618646720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادثة مأساوية، توفي أحد الحكام في بريطانيا، بعد أيام من دخوله إلى المستشفى، إثر اصطدام كرة برأسه، سببت له نزيفاً في المخ.
ووفق صحيفة daily star البريطانية، فإن الحكم مايكل غرانت لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بسبب تلك الضربة التي تعرّض لها يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
Advertisement
وكان الحكم غرانت يدير مباراة لفريقين من الشباب في مدرسة كاريز غرامر، الواقعة بمنطقة سليفورد، إحدى مقاطعات لنكولنشاير، شرقي إنجلترا.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الكرة اصطدمت برأس غرامر بعد تشتيتها من قبل أحد المدافعين، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ، في حادثة وُصفت بـ"الغريبة"، وفق الصحيفة.



ونشر الاتحاد المحلي في لينكولنشاير بياناً رسمياً عبّر فيه عن صدمته بوفاة الحكم، الذي كان يحظى باحترام كبير، كما قدم تعازيه إلى عائلته.
وجاء في البيان: "كان غرانت رجلاً لطيفاً، كان يدير من مباراتين إلى ثلاث مباريات أسبوعياً وبشكل منتظم، والابتسامة لا تفارق وجهه".
وأضاف: "فقدت كرة القدم في لينكولنشاير حكماً يحظى باحترام كبير، وهو يمارس وظيفته المحببة إلى قلبه، نرسل تعازينا إلى أسرة كرة القدم بأكملها، وإلى زوجته وابنته وحفيده وأصدقائه الكثيرين، مشاعرنا وأفكارنا معكم في هذا الوقت الحزين".
بدورها أصدرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بمقاطعة نورث ريدنغ، بياناً آخر، كتبت فيه: "نرسل تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه، ولكل عائلة كرة القدم في منطقة لينكولنشاير".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:37 | 2022-10-28
08:04 | 2022-10-28
08:00 | 2022-10-28
07:23 | 2022-10-28
07:06 | 2022-10-28
06:07 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website