بعد تصريحاته الأخيرة.. مانشستر يونايتد يعاقب رونالدو بهذه الطريقة (فيديو)

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإزالة الصورة الضخمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من على واجهة ملعب أولد ترافورد، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة.





وكان البرتغالي قد أثار ضجة كبيرة بحديثه مع الإعلامي الإنجليزي بييرس مورجان، عندما هاجم ملاك ناديه، بالإضافة إلى مدربه الهولندي إيرك تين هاج، كما سخر من زميله السابق واين روني.

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وتعد إزالة صورة رونالدو خطوة قوية اتخذتها إدارة الشياطين الحمر تجاه البرتغالي، ويبدو أنها إشارة إلى استغناء النادي الإنجليزي عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نتيجة لما بدر منه في تصريحاته لمورجان.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo — Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022

وكان النادي قد أصدر بيانا رسميًا، أعلن فيه عن اتخاذه للقرارات المتعلقة لما صرح به رونالدو لوسائل الإعلام، ولكن سيتم دراسة الأمر وإعلان القرارات في الفترة المقبلة.



يذكر أن كريستيانو رونالدو لم يخوض تدريبات منتخب البرتغال الأربعاء، وذلك بعد إصابته بعسر هضم، حرمه من التواجد في التدريبات، ولكنه لم يمنعه التواجد في بطولة كأس العالم.

مصدر: كورة 11