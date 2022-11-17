Advertisement

رياضة

بعد تصريحاته الأخيرة.. مانشستر يونايتد يعاقب رونالدو بهذه الطريقة (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1011526-638042709194031569.jpg
Doc-P-1011526-638042709194031569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإزالة الصورة الضخمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من على واجهة ملعب أولد ترافورد، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة.


وكان البرتغالي قد أثار ضجة كبيرة بحديثه مع الإعلامي الإنجليزي بييرس مورجان، عندما هاجم ملاك ناديه، بالإضافة إلى مدربه الهولندي إيرك تين هاج، كما سخر من زميله السابق واين روني.
Advertisement
وتعد إزالة صورة رونالدو خطوة قوية اتخذتها إدارة الشياطين الحمر تجاه البرتغالي، ويبدو أنها إشارة إلى استغناء النادي الإنجليزي عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نتيجة لما بدر منه في تصريحاته لمورجان.
 
وكان النادي قد أصدر بيانا رسميًا، أعلن فيه عن اتخاذه للقرارات المتعلقة لما صرح به رونالدو لوسائل الإعلام، ولكن سيتم دراسة الأمر وإعلان القرارات في الفترة المقبلة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لم يخوض تدريبات منتخب البرتغال الأربعاء، وذلك بعد إصابته بعسر هضم، حرمه من التواجد في التدريبات، ولكنه لم يمنعه التواجد في بطولة كأس العالم.
 
 
مصدر: كورة 11
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-11-17
11:00 | 2022-11-17
09:30 | 2022-11-17
08:00 | 2022-11-17
06:31 | 2022-11-17
05:00 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website