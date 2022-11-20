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رياضة

قطر تتعثر في افتتاح كأس العالم أمام الإكوادور.. شاهد أهداف المباراة

Lebanon 24
20-11-2022 | 13:04
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خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد البيت في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.
 
وأحرز إينير فالنسيا هدفي المنتخب الإكوادوري في الدقيقتين 16 و31 أحدهما من ركلة جزاء.
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وجاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر المنتخب الإكوادوري على الكثير من فتراتها.
 
وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط له بالمونديال، بينما بقي "العنابي" بلا رصيد.
                             

 
الهدف الأول
 
نجح الفريق الضيف في الوصول للمرمى القطري ونجح في تسجيل أول أهداف المونديال عن طريق إينير فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء صحيحة.
 
 
الهدف الثاني
 
ومع تواصل السيطرة الاكوادورية، سجل الضيف في الدقيقة 31 عبر نفس اللاعب إينير فالنسيا الهدف الثاني.
 
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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