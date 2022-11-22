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رياضة
"يوم العرب".. 5 أسباب وراء الظهور القوي لتونس بالمونديال
Lebanon 24
22-11-2022
|
12:45
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استغل المنتخب التونسي الدعم الجماهيري الكبير في ملعب المدينة التعليمية في قطر، واقتنص نقطة ثمينة من الدنمارك في افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كأس العالم.
أسباب التألق التونسي
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أولاً، لعبت تونس في قطر، لكنها بدت وأنها باستاد رادس في العاصمة تونس، حظيت بدعم جماهيري كبير، وحشد غفير منحها قوة كبيرة في اللقاء.
قلل كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك من تأثير الحضور الجماهيري المساند لمنتخب تونس قبل المباراة، لكن ظهر فريقه مرتبكا في كثير من الأوقات في ظل الضغط الجماهيري في الملعب.
ثانياً، منح الاتحاد التونسي لكرة القدم المدرب الوطني جلال القادري الثقة الكاملة، ودافع عنه بقوة في ظل الانتقادات القوية التي طالته بعد اختيار قائمة المونديال واستبعاد بعض اللاعبين.
ثالثاً، كما ظهرت السعودية بروح قتالية وبطولية أمام الأرجنتين، تكرر الأمر مع المنتخب التونسي الذي قاتل في الملعب بضراوة وجعل الأمور أصعب على "الفايكنغ" في الالتحامات والكرات الهوائية والثنائيات.
رابعاً، يتمتع المنتخب التونسي بعناصر مميزة في قائمته مثل الجبالي والمساكني ، بالإضافة إلى احتياطيين على أعلى مستوى مثل علي معلول وفرجاني ساسي وحنبعل المغبري، وهو الأمر الذي منح "نسور قرطاج" ثقة كبرى وتحكم رائع في مجريات المباراة.
وخامساً، تحدث القادري قبل بداية المباراة أن فريقه ليس الطرف الأضعف في البطولة، لأن لديه خبرات كبيرة وتاريخية في منافسات كأس العالم، مؤكدا أن المشاركة في المونديال السادس أمر يعني الكثير.
(سكاي نيوز عربية)
رياضة
كأس العالم2022
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