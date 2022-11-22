شاهد أول ركلة جزاء ضائعة في كأس العالم 2022!

أهدر روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا، ركلة جزاء لمنتخب بلاده أمام المكسيك، في المباراة المقامة بينهما بمنافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.



وحصل ليفاندوفسكي على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعدما سقط داخل منطقة جزاء المكسيك إثر عرقلته من قبل المدافع هيكتور مورينو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

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وتعتبر ركلة جزاء ليفاندوفسكي، هي أول ركلة جزاء مُهدرة في منافسات كأس العالم 2022.

واحتسب حتى الآن 5 ركلات جزاء في مونديال قطر، تم تسجيل 4 ركلات منها، وأهدر مهاجم منتخب بولندا ركلة الجزاء الخامسة.

وسجل كلاً من إنير فالنسيا لمنتخب الإكوادور أمام قطر في المباراة الافتتاحية، ومهدي طارمي لمنتخب إيران أمام إنجلترا، جاريث بيل لويلز أمام أميركا وليونيل ميسي للأرجنتين أمام السعودية.