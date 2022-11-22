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رياضة

بعد صدمة البداية.. فرنسا تكتسح أستراليا برباعية قاسية (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:04
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فاز منتخب فرنسا على نظيره الأسترالي (4-1) اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022.
 
 
واستقبل مرمى الديوك هدفا مبكراً سجله كريج غودوين لمنتخب أستراليا في الدقيقة 9، ورد حامل اللقب برباعية سجلها أدريان رابيو وأوليفييه جيرو هدفين وكيليان مبابي في الدقائق 27 و32 و68 و71.
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وحقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط، ليتصدر المجموعة مستفيداً من تعادل سلبي بين الدنمارك وتونس.
 
 
 
 
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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