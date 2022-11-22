بعد صدمة البداية.. فرنسا تكتسح أستراليا برباعية قاسية (فيديو)

جيرو يحرز الهدف الثاني لفرنسا في مرمى أستراليا
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_أستراليا pic.twitter.com/Lhsib2kVtu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
جيرو يحرز الهدف الثاني لفرنسا في مرمى أستراليا
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_أستراليا pic.twitter.com/Lhsib2kVtu
مبابي يحرز الهدف الثالث لفرنسا في مرمى أستراليا
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🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_أستراليا pic.twitter.com/Wykp7Og9o4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
مبابي يحرز الهدف الثالث لفرنسا في مرمى أستراليا
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_أستراليا pic.twitter.com/Wykp7Og9o4
جيرو يضيف الرابع لفرنسا والثاني له في كأس العالم FIFA قطر 2022™
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_أستراليا pic.twitter.com/41IERkoesW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
جيرو يضيف الرابع لفرنسا والثاني له في كأس العالم FIFA قطر 2022™
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_أستراليا pic.twitter.com/41IERkoesW