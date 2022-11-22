بعد صدمة البداية.. فرنسا تكتسح أستراليا برباعية قاسية (فيديو)

فاز منتخب فرنسا على نظيره الأسترالي (4-1) اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022.

واستقبل مرمى الديوك هدفا مبكراً سجله كريج غودوين لمنتخب أستراليا في الدقيقة 9، ورد حامل اللقب برباعية سجلها أدريان رابيو وأوليفييه جيرو هدفين وكيليان مبابي في الدقائق 27 و32 و68 و71.

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